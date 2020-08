Io e Te, Pierluigi Diaco beffato: "Basta parlare di Covid", ma gli cancellano il programma per un positivo

30 agosto 2020 a

Pierluigi Diaco è finito al centro delle polemiche per uno scontro avvenuto a Rtl 102.5 con la collega Giusi Legrenzi, alla quale aveva chiesto di non soffermarsi solo sul coronavirus ma di parlare anche di altri temi di attualità. Ora arriva la beffa più clamorosa per Diaco, che proprio poche ore dopo quanto accaduto in radio è stato costretto a subire la sospensione di Io e te per un caso di positività all’interno della trasmissione. La decisione è stata presa dai vertici di Viale Mazzini, che piazzeranno La Vita in Diretta Estate su Rai1 al posto del programma di Diaco. Il quale sarebbe dovuto andare avanti fino al prossimo 4 settembre, ma a questo punto la sua esperienza con Io e Te potrebbe essersi conclusa definitivamente prima del tempo.

"Miracolo a Io e te; ha iniziato la puntata al 6,6% di share, poi..". Diaco, contano i numeri. Il clamoroso sospetto: sabotaggio a Raiuno?

