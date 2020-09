Tg1, la gaffe in diretta: "Roberto Speranza, il ministro della Speranza"

03 settembre 2020 a

Una strepitosa gaffe al Tg1 di mercoledì 2 settembre. Al telegiornale della rete ammiraglia di Viale Mazzini si dà conto dell'informativa alla Camera sul coronavirus tenuta dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ancora una volta ha sostituito in aula il premier, un Giuseppe Conte sempre più silenzioso e misteriosamente evanescente. Dunque, eccoci alla gaffe in diretta su Rai 1. Lanciando il servizio, la mezzobusto cita una frase pronunciate dall'esponente di Leu a Montecitorio e chiosa: "Ha detto alla Camera il ministro della Speranza". Già, non ministro della Salute, ma della Speranza. Una sorta di lapsus, anche di speranza, il buon Roberto, ne infonde assai poca.

"Verbali Cts, presto li pubblicheremo tutti": coronavirus, Speranza (clamorosamente) fuori tempo massimo

