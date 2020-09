Tu si que vales, il piano della Rai contro Maria De Filippi: un vero asso nella manica

Francesco Fredella 05 settembre 2020 a

Non ci sarà il temuto scontro tra titani: Montalbano-Maria De Filippi. Rai 1 non schiera quel gioiellino campione di ascolti persino in replica contro Tu si que vales. Ma non rinuncia alla sfida. E, dopo l’improvviso slittamento di Ballando con le stelle (in programma per il 19 settembre), Mamma Rai decide di mandare in onda un film cult: Assassinio sull’Orient Express, che sfida Tu si que vales sabato 12 settembre (alla prima puntata). In un primo momento la Rai aveva deciso di far scendere in campo Montalbano, ma poi sarebbe cambiato tutto. Quindi nessun braccio di ferro tra il programma di Queen Maria e Zingaretti. Rai 1 strizza l’occhio una pellicola tratta dal celebre romanzo giallo di Agatha Christie, che resta comunque un asso nella manica per la Rete ammiraglia Rai.

Capitolo Tu si que vales. Confermato anche il cast dei giurati. Belen Rodriguez, che ha fatto capolino a Roma ad agosto per la registrazione delle puntate, ha dovuto accettare una riduzione del proprio stipendio. Mentre Gerry Scotti, in onda con ben 3 programmi, ha ricaricato le batterie optando per vacanze romantiche insieme alla compagna Gabriella Perino (fanno coppia fissa dal 2004 dopo la fine del matrimonio tra il conduttore 64enne e Patrizia Grosso). Vacanze concluse anche per Rudy Zerby.

