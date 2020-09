C'è posta per te, Maria De Filippi terremota Mediaset: le regole ferree imposte dalla conduttrice

Francesco Fredella 03 settembre 2020 a

Al via le registrazioni. Anche C’è posta per te, il gioiellino tv targato Maria De Filippi in onda su Canale 5, scalda i motori per tornare in onda nei prossimi mesi. Tutto rivoluzionato, ovviamente. Secondo le prime indiscrezioni di Blogo le registrazioni inizieranno il 7 settembre (da che segna il ritorno in televisione di Uomini e donne). C’è Posta Per te, quindi, sarà diverso: senza pubblico, senza vip. Ci saranno solo i protagonisti delle storie. Ma sembra che chi parteciperà al programma dovrà sottoporsi a test sierologico prima di poter arrivare in studio.

Un po’ come avviene per Uomini e donne, con plexiglass ormai diventato una new entry, tutti i partecipanti saranno muniti di mascherina. Un altro tipo di programma rispetto al passato, un adattamento ai tempi voluto per non spegnere - dopo oltre 20 anni - quel programma che è da sempre campione di ascolti. C’è posta per te andrà in onda di sabato sera su Canale 5 nei prossimi mesi. Uno scontro diretto con Milly Carlucci? Non si sa ancora: se il format della De Filippi dovesse slittare al nuovo anno, quindi a partire da gennaio 2021, potrebbe scontrarsi con la prossima edizione di Ballando con le stelle.

