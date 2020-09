Domenica In, Mara Venier ora trema: mossa a sorpresa di Mediaset, chi le piazzano contro

07 settembre 2020 a

Daydreamer con il bellissimo Can Yaman arriva nel palinsesto di Canale 5. Pomeriggio. Di domenica contro Mara Venier e la sua prima puntata della nuova stagione di Domenica In, in onda ovviamente su Rai 1, la rete ammiraglia di Viale Mazzini. La soap opera turca - record assoluto di ascolti - viene posizionata la domenica pomeriggio. E questa manovra di Canale 5 potrebbe far tremare Rai1 perché l’attore turco resta tra i più ambiti e amati. La soap con Can Yaman torna in onda il 7 settembre in prima serata su Canale 5. Poi l’appuntamento è per sabato 12 a partire dalle 14.14 e fini alle 16, dopo ci sarà. Infine arriva la domenica. Scontro attesissimo: Can Yaman contro la Venier. Un vero colpaccio per il Biscione.

