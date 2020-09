Barbara D'Urso, il dramma di Nada a Pomeriggio 5: "Coronavirus da 6 mesi, perde il lavoro dopo 20 tamponi"

Francesco Fredella 07 settembre 2020 a

Venti tamponi. Sei mesi di Covid. Perde il lavoro. Una storia drammatica che racconta in esclusiva Barbara d’Urso a Pomeriggio5. Lei si chiama Nada, risponde affacciata alla finestra della sua casa (dove è segregata dal 13 marzo). Ha perso il lavoro. Pomeriggio5 è andato dal suo datore di lavoro. “Abbiamo sperato che si riprendesse perché il suo contratto doveva passare a tempo indeterminato”, dice alle telecamere della d’Urso l’ex datore di lavoro. Una storia assurda, a tratti pazzesca, scritta in questi mesi difficilissimi per tutti. La d’Urso con le sue telecamere ha portato alla luce la vicenda. Sicuramente se ne occuperà ancora.

