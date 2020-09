Storie Italiane, "non ne vuole parlare": la domanda su Diletta Leotta? Scardina la prende malissimo

08 settembre 2020 a

a

a

Isolato da dodici giorni. King Toretto, alias Daniele Scardina (il pugile ex di Diletta Leotta) è nel cast di Ballando con le stelle. Ma attualmente è in quarantena, in isolamento, dopo essere risultato positivo al coronavirus. Scardina si collega con Eleonora Daniele e Storie italiane: “Ho saputo di essere positivo dopo i tamponi fatti durante le prove di Ballando con le stelle. Il primo è risultato negativo; il secondo, invece, positivo. Dal giorno in cui è arrivato l’esito del tampone sono in isolamento, questo è il dodicesimo giorno”. Daniele Scardina - durante il collegamento con Storie Italiane (con la maestra di ballo Anastasia Kuzmina in studio e Guillermo Mariotto in collegamento) taglia corto sulla storia d’amore tra con Diletta Leotta. La Daniele prende la palla e dice: “Non ne vuole parlare”. La conduttrice riporta tutto in ordine. Caso chiuso.

“Glielo avevamo chiesto, ma lui…”. L'ex di Diletta Leotta nei guai: in palestra (e non solo) col Covid, così ha mentito sull'autocertificazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.