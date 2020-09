Chi vuole essere milionario, Gerry Scotti in difficoltà: debutto e sconfitta con Amendola. "Invecchiato male?"

Francesco Fredella 11 settembre 2020 a

Stessa sigla, studio. Stesse emozioni. Gerry Scotti festeggia 20 anni al timone di Chi vuol essere milionario. "Eccoci tornati con questa scritta che ben conoscete - dice Gerry -. Quanti mesi sono passati dall'ultima puntata che ho fatto. Sono sei mesi ed è cambiata la nostra vita, è incredibile, la vita di tutto il mondo. Sono successe cose tremende ed altre dovremo affrontarne". Poi continua senza freni: "Noi siamo qui a fare l'unica cosa che sappiamo fare, spero abbastanza bene, cioè il nostro lavoro. Farvi un po' di compagnia con un programma che ha già compiuto 20 anni ma che è fresco come un ragazzino. Questo è un segnale molto importante per me, per il nostro lavoro ma soprattutto per le centinaia di persone che collaborano con me. Voglio ringraziare Mediaset perché ci ha creduto fino in fondo ed ecco finalmente riportato in Italia il più bello studio del Milionario di tutto il mondo".

Chi vuol essere milionario?, "avete notato che...": terremoto-Antonella, Gerry Scotti smascherato?

La nuova edizione inizia con Federico Lombardi, 25 anni, di Brescia. “Lavoro in un'azienda di marketing”, racconta all’inizio del programma. Che resta invariato nel tempo. Stessa formula. Ma lo share non ha brillato. La fiction di Rai1 con Claudio Amendola ha ottenuto infatti 3.993.000 telespettatori e uno share del 18-21 % mentre Chi vuol esser milionario? è stato visto da 2.021.000 telespettatori pari all'11,63% di share.

