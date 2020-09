Barbara D'Urso, ritorno vincente per gli ascolti della domenica di Canale 5: pareggio con Raiuno

Francesco Fredella 14 settembre 2020 a

Emozioni, grandi interviste. Un vero show. Intrattenimento e notizie: il Live, il talk più forte della domenica sera, inizia col botto. La d’Urso segna un ascolto medio del 14,53 % (pareggio con Rai1), ma con picchi che superano 3 milioni di spettatori e oltre il 20% di share. Anche le interazioni in Rete sono altissime: 11 milioni circa. Un botto. Crollo di LA7 che con lo speciale de L’aria che tira porta a casa un misero 4,23% di share. Alla vigilia del primo giorno di scuola, la Ministra dell’Istruzione Azzolina sceglie il programma di Barbara d’Urso per raccontare la scuola che verrà.

Un fiume di ospiti big, come Gina Lollobrigida che rompe il silenzio insieme al suo assistente (Andrea Piazzolla) in diretta. Prima del processo che inizierà a dicembre e che vedrà Piazzolla sul banco degli imputati con l’accusa di circonvenzione di incapace. Gina Lollobrigida dà dell’imbecille a Rigau, l’uomo che continua a ritenere di averla sposata per procura, ma le nozze sono state cancellate dalla Sacra Rota. Ma non è l’unica grande esclusiva di Barbara d’Urso. Al Live, in collegamento, c’è anche un Fabrizio Corona molto cambiato. Riflessivo. Pacato. Che parla da buon padre di famiglia, lasciando tutti senza parole. E poi il gossip: non manca mai. Dalla reunion del primo Gf vip al fenomeno di Angela da Mondello (nata proprio durante un’intervista della d’Urso con la celebre frase: “Non ce n’è Covid). La d’Urso torna col botto. Prima Domenica Live, al pomeriggio, e di sera il super show targato Mediaset. Che fa sorridere i piani alti di Cologno Monzese quando arriva il la curva degli ascolti. E infatti il Live fa tremare Rai1, dove va in onda il film A casa tutti bene (con un cast eccezionale di attori).

