Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini? Abito a quadri rosa, cravatta verde e... il dettaglio che commuove

Francesco Fredella 15 settembre 2020 a

Quando già avevamo assaporato l’idea di un inizio stagione televisiva senza gossip, trash e reality show causa coronaviru, Mediaset ci sorprende. Ricomincia il Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nel suo coloratissimo ed elegantissimo completo a quadri rosa con annessa cravatta verde speranza, visibilmente emozionato, accompagnato dai due compagni di viaggio, Pupo e Antonella Elia, Signorini apre le porte della casa più spiata di Italia. A 20 anni dalla prima storica edizione, non sembra essere cambiata la voglia degli italiani di curiosare h24 i tanti vip che popoleranno la magnifica casa di Cinecittà. Certo non c’è la solita folla di gente ad attendere i concorrenti ma, come da ormai mesi siamo abituati, ci pensa il pubblico da casa tramite social ad incitare i vip in gara. Antonella Elia, anch’essa in abito verde, in tinta con la cravatta del conduttore, è super energica ed interpreta perfettamente il ruolo dell’opinionista. Pupo lo abbiamo già visto in questo ruolo ed è perfettamente a suo agio. Tra le novità di quest’anno la social room in cui un influencer sarà la voce del grande fratello nel mondo social.

