Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci non entra: voci-terremoto, ecco che cosa c'è dietro

15 settembre 2020 a

a

a

Clamoroso alla prima puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5: Elisabetta Gregoraci, la concorrente più attesa, non è entrata nella casa. La voce si era diffusa già poco dopo il via alla "prima". Eppure, l'opinionista Pupo in trasmissione diceva di aspettare soltanto lei. Signorini ha successivamente assicurato che "ben presto" arriverà. Di sicuro, ieri - lunedì 14 settembre - l'ex di Flavio Briatore nella casa non ci è entrata. Mistero fitto su cosa sia accaduto. Secondo TvBlog, però, il forfait (che dovrebbe essere temporaneo) è dovuto a un grave problema familiare che la riguarda. Per ora, bocche cucite. Cosa è successo, dunque, alla Gregoraci? Di sicuro, molte voci prima del via del Gf Vip, davano conto del fatto che Flavio Briatore non avesse gradito più di tanto, eufemismo, la sua partecipazione al reality Mediaset.

"I pensieri volano". Body color panna attillatissimo, Elisabetta Gregoraci semplicemente pazzesca | Guarda

"Ho sofferto tanto, gli errori più grandi sono stati i suoi". La Gregoraci a Verissimo bombarda Briatore: gli scheletri nell'armadio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.