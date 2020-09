Grande Fratello Vip, indiscreto sul cachet di Patrizia De Blanck: ma davvero? Una cifra sconvolgente

16 settembre 2020 a

“Se Patrizia De Blanck ha preso veramente 100mila euro se li sta meritando tutti”. Così Giuseppe Candela, l’esperto di tv di Dagospia, si è espresso sulla contessa, protagonista indiscussa delle prime ore del Grande Fratello Vip. A dispetto dell’età, la De Blanck è ancora un uragano inarrestabile che si è abbattuto sulla casa più spiata d’Italia: in moltissimi sono rimasti ammaliati dalla sincerità nuda e cruda della contessa, anche se qualcuno non gradisce l’eccesso di volgarità. Anche se lei non fa altro che utilizzare parolacce che appartengono alla quotidianità di tutti: semplicemente lei è l’unica tra i “vipponi” del Grande Fratello ed essere sé stessa fino in fondo. Si vocifera quindi che il suo cachet sia di circa 100mila euro: per gli addetti ai lavori non è una cifra così eccessiva, se si considera che la De Blanck ha subito preso sulle spalle il programma. Presto potrebbe ricevere supporto in questo senso da Elisabetta Gregoraci, altro colpo da novanta di Alfonso Signorini che farà il suo ingresso nella casa a partire dalla puntata di venerdì.

