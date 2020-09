Stasera Italia, Vittorio Feltri e il Recovery Fund: "Il governo specifichi dove vuole investire i soldi, altrimenti non arriveranno"

16 settembre 2020 a

"Noi dobbiamo saper spendere bene i soldi che ci vengono prestati, anche perché poi bisognerà restituirli e quella sarà l'operazione più difficile". Vittorio Feltri, ospite di Stasera Italia in onda su Rete4 e condotto da Barbara Palombelli, spiega come il governo a maggioranza giallorossa dovrà comportarsi per non fallire con l'appuntamento dei soldi che arriveranno dall'Europa con il Recovery Fund.

Feltri spiega che spera che l'attuale governo abbia un senso di responsabilità: "L'attuale maggioranza ha dimostrato di non essere un fulmine di guerra, ma anche una altra maggioranza se ci fosse non penso che sarebbe in grado di fare molto di meglio. Per cui prima di spendere i soldi che ci vengano prestati, noi si sappia dove li mettiamo", conclude il direttore di Libero.

