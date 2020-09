“Compleanno nudo”: Lucas Peracchi piccantissimo nel bosco. E se andasse all'Isola dei Famosi?

Francesco Fredella 18 settembre 2020 a

a

a

Sognate. Tatuaggi, muscoli, addominali: Lucas Peracchi è una bomba sexy. Si sa, non è cosa nota. Ma la vera novità è che il fidanzato di Mercedesz Henger solitamente ama stare senza vestiti a stretto contatto con la natura in luoghi isolati. “Solitamente nel giorno del mio compleanno vado in un bosco vicino casa, dove c’è un ruscello di acqua trasparente. Li monto la tenda e tolgo i vestisti. Resto nudo tutto il giorno”, svela nel corso del suo intervento nel digital space di RTL102.5. “Non mi sento a mio agio in giacca e cravatta. Anche a Mercedesz mi sono presentato così, senza veli”. Per Peracchi potrebbero aprire le porte dell’Isola dei famosi. Qualche contatto, ci racconta una fonte segreta, ci sarebbe stato. Ma lui non conferma. Sicuramente è il personaggio adatto che pesca, costruisce capanne e si alle sugli alberi. Aspettiamo. Forse lo vedremo in quel reality. Lui accetterebbe per una nuova scommessa professionale. “Mi piacerebbe fare un reality per farmi conoscere come realmente sono. L’opposto di quello che qualcuno crede”, assicura Lucas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.