Grande Fratello Vip, "quanti uccelli nella casa...": l'ombra di Malgioglio, il raptus di Pierpaolo Petrelli

Francesco Fredella 20 settembre 2020 a

Un video imperdibile. Cristiano Malgioglio con la banana in mano e poi con un bicchiere di vino mentre cerca gli uccellini in aria, "quanti uccelli nella casa...". Era il suo Grande Fratello Vip. Ma ancora oggi, nella nuova edizione condotta come sempre su Canale 5 da Alfonso Signorini, quei momenti tornano a galla con l’imitazione di Pierpaolo Petrelli, che si spende nella parodia del paroliere. Malgy sui social pubblica il video che diventa virale in pochissimo tempo, il video che potete vedere qui sotto. E praticamente si vola. “Almeno c’era allegria. Si sorrideva un po’”, scrive Cristiano. “Pensare che non volevo partecipare al reality perché avevo altre cose per la testa”, conclude.

