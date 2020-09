Domenica In, roba inquietante in diretta Rai: proprio alle spalle di Mara Venier, questa "cosina"

20 settembre 2020 a

Presenze inquietanti a Domenica In. Siamo nello studio di Rai 1 dove la mattatrice assoluta è sempre Mara Venier, la puntata è quella in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini oggi, domenica 20 settembre, il giorno del referendum e delle regionali. Ma ovviamente la politica non c'entra. La presenza inquietante, infatti, è quella catturata in questo frame alle spalle della conduttrice. Lo vedete? Lui è il cantante Franco Ricciardi, pseudonimo di Francesco Liccardo, spesso e volentieri ospite in televisione e altrettanto spesso e volentieri ospite a Domenica In. E questa foto non gli rende grande giustizia: occhiali da sole, bocca spalancata e un poco minacciosa e gesto delle corna. Un quadretto, appunto, un poco inquietante. Proprio alle spalle di Zia Mara...

