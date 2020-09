Grande Fratello Vip, "perché non hai chiesto scusa?": Fausto Leali cacciato, occhio al fratello di Balotelli

Francesco Fredella 22 settembre 2020 a

Le parole hanno sempre un peso: se pronunciate nella Casa del Grande Fratello Vip - il reality di Alfonso Signorini su Canale 5 - ancora di più. Un polverone: Fausto Leali pronuncia la parola “negro”, uno scivolone colossale. La Rete chiede la squalifica. Intanto, il cantante vede quello che accade in questi giorni difficilissimi: le sue frasi contro Enock hanno tutto il sapore del razzismo. Inutile trovare giustificazioni. In diretta, davanti a milioni di italiani, Enock compie un gesto esemplare: “Non mi ha detto scusa, ma lo perdono”. Scatta l’abbraccio, si alza Enock e va vicino al cantante. Quel gesto vale milioni di like, centinaia di parole. Cala il gelo. “Sei una persona fantastica”, dice Enock. Mentre Abbate attacca pesantemente il cantante dicendo: “Ha limiti culturali”. Ma alla fine Leali capisce di aver sbagliato e chiede scusa.

