Danilo Toninelli, la gaffe da record a L'aria che tira: Myrta Merlino? Non proprio, ecco come la chiama: gelo in studio

Danilo Toninelli non si smentisce mai. Il grillino ex ministro delle Infrastrutture si rende protagonista di una gaffe dopo l'altra. L'ultima? Quella nel salotto di Myrta Merlino, o, come la chiama lui, di Myrta "Merlina". Proprio così, a L'Aria Che Tira su La7 il pentastellato si è prodigato a difendere il Movimento 5 Stelle e il referendum sul taglio dei parlamentari: "Noi non siamo attaccati alla poltrona ma abbiamo avuto la forza di tagliarcela". E ancora. subito dopo del voto del 20 e del 21 settembre: "Noi siamo riusciti ad andare dai cittadini a chiedere se volevano confermare quella legge, finalmente qualcuno che sta in politica ragiona da cittadino, con la sensibilità della gente che sta fuori dal Palazzo. È una vittoria dei cittadini, è una vittoria di tutti".

Ed ecco che la conduttrice fa notare come ora che il "sì" alla sforbiciata è passato, "voi grillini avete raggiunto il non plus ultra della vostra ragione sociale". Immediata la replica con tanto di gaffe corredata: "Piacerebbe a un sacco di gente, Merlina. Abbiamo altri passettini da fare". Peccato però che si chiami Merlino.

