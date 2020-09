L'aria che tira, Luciano Fontana avverte Giuseppe Conte: "Le questioni non sono chiuse", campo minato sotto la sua poltrona?

22 settembre 2020 a

Luciano Fontana, direttore del Corriere della sera, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 ha analizzato l'attuale situazione politica e le prospettive del governo di Giuseppe Conte dopo il voto referendario e quello sulle Regionali. "Il tentativo di spallata non è andato a buon fine, questo è un punto fermo - premette -. La dichiarazione di Matteo Salvini, che non chiede le dimissioni del governo, è la certificazione di quello che è accaduto, ci prepariamo a due anni di governo Conte fino alla fine della legislatura". Fontana però avverte la maggioranza: "Penso che una conduzione meno solitaria del governo da parte di Conte e un fronte meno antieuropeista dei M5s, possa aiutare il governo. Io però non sono convinto che in questi due anni che restano alla maggioranza tutte le questioni interne siano risolte". Insomma, il campo minato sotto alla poltrona di Conte, resta.

