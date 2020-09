Otto e Mezzo, Marco Travaglio gongola e Lilli Gruber gode: l'unica sinistra che ha trionfato, roba mai vista

22 settembre 2020 a

Un po’ come alle elezioni, anche in televisione quando si parla di share sono tutti vincitori e nessuno lo è. Stavolta, però, in occasione dei risultati del referendum e delle regionali c’è un talk politico che ha svettato su tutti gli altri: si tratta di Otto e Mezzo, con Lilli Gruber che ha fatto registrare il record stagionale con uno share vicino al 9% e ben 2 milioni e 214mila telespettatori di media. Ovviamente la conduttrice di La7 ha tratto grande vantaggio dal traino di Enrico Mentana, che con la sua Maratona (7,8%) e poi con il suo TG (7,4%) ha incassato un eccellente risultato anche in questa tornata elettorale. E ancora, Lilli godeva dell'effetto-Marco Travaglio. Già, il gongolante direttore del Fatto Quotidiano era ospite in collegamento, e ha catalizzato le attenzioni del popolo grillino, di quello pro-Conte e dei fautori del Sì. Ma tant'è. Tra gli altri, può dirsi soddisfatto anche Nicola Porro, che ha sperimentato l’antimaratona di Quarta Repubblica: dalle 14.50 alle 18.52 ha fatto registrare il 5% di share, niente male per una prima volta. Porta a Porta di Bruno Vespa è invece l’unico che probabilmente non può essere molto soddisfatto: lo speciale in prima serata su Rai1 è stato penalizzato da una situazione già definita e poco interessante, ancorandosi al 7,2% di share fino all’una di notte.

