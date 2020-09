Grande Fratello Vip, "pensavo di ucciderlo": soldi, tutta la verità di Flavia Vento

Francesco Fredella 22 settembre 2020 a

Non ci sarebbero penali da pagare. Flavia Vento può stare tranquilla: questa è la più grande novità legata al suo addio al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (dopo sole 24 ore). “Nessuna penale da pagare”, dice la Vento. “Ero entrata con le migliori intenzioni, ma quando mi sono svegliata, dopo la prima notte passata con gli altri inquilini, ho iniziato a provare un forte senso di nervosismo”, svela a DiPiù tv. La Vento, lo ricordiamo, ha abbandonato il gioco giustificando la mancanza dei propri cani. Per molti si tratterebbe di una scusa, ma lei continua a dire che non è affatto così. Anche al Live non è la d’Urso, domenica sera, ha tentato di “aggiustare il tiro” (come si dice in gergo), senza riuscirci. “Ho pensato che stare lontano da me potesse causargli uno stress troppo forte, tanto da ucciderlo. Ho iniziato a temere per la sua vita. Durante la giornata ho pensato solo a questo. Avevo il terrore che da un momento all’altro potessero annunciarmi la sua morte. Stavo impazzendo. Ho avuto un autentico attacco di panico e non ce l’ho fatta più. Sono dovuta uscire”, conclude.

