Grande Fratello Vip, "c'è anche la lingua": Elisabetta Gregoraci, ecco il video censurato del bacio a Pierpaolo. Senza parole

Pierpaolo Pretelli per diversi minuti è stato l’uomo più invidiato d’Italia. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha avuto l’occasione di baciare Elisabetta Gregoraci grazie alla complicità del Grande Fratello Vip, che li ha messi insieme per la prova del lungo bacio in apnea. I due hanno mostrato una certa “complicità” fisica, che si era già intravista nei giorni precedenti tramite un interessante gioco di sguardi che si cercavano e si incrociavano incuriositi nella casa. “Ma avete messo la lingua?”, ha chiesto irriverente Dayane Mello, che come tanti telespettatori a casa non è rimasta indifferente ai baci prolungati della Gregoraci e di Pretelli. Quest’ultimo ha assicurato imbarazzato che sono stati solo baci a stampo, ma ciò non ha placato la voce dentro e fuori la casa che tra i due possa esserci qualcosa oltre il gioco. Intanto il video pubblicato dal GF Vip sta spopolando sui social: come si evolverà il rapporto tra la Gregoraci e Pretelli dopo questo episodio? Non resta che attendere e vedere.

