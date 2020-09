Grande Fratello Vip. Balotelli jr e Myriam Catania sorpresi in un bacio: "Ma lui ama solo Giorgia"

Francesco Fredella 22 settembre 2020 a

A giudicare dalla foto sembra un bacio passionale. Ma potete stare tranquilli: non lo è affatto. Enock, uno dei concorrenti più forti di questo Grande vip, deve sottoporsi alla prova settimanale. Quindi in piscina, davanti a tutti, è costretto a baciare Myriam Catania. Il web esplode, insorge. Insomma, la reazione potrebbe essere un vero cortocircuito. Ma cosa ne pensa Giorgia, la fidanzata di Enock Balotelli?

Chi la conosce bene ce la descrive come una ragazza molto intelligente. In altre parole: sa stare al gioco. Ed ha reagito con estrema sportività. “Non ha urlato, non ha avuto reazioni eccessive. Ha sorriso perché sa che si tratta di un gioco e, soprattutto, conosce Enock: ragazzo serissimo”, ci svela un amico segreto della coppia. Anche Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger, amico di Enock, aveva raccontato pochi giorni fa: “E’ un ragazzo che non si innamorerà di nessuna donna. Ne ama una sola: Giorgia”.

