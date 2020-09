Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci fuori di seno: l'accappatoio si sposta, la censura arriva tardi

23 settembre 2020 a

a

a

In pochi giorni Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha già spuntato alcuni "obiettivi" dalla lista del perfetto concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. La nota conduttrice ha dato spettacolo con i baci in apnea sia sotto che fuori dall'acqua, grazie al gioco orchestrato ad hoc dagli autori del programma in onda su Canale 5. Nel sottobosco della rete non è passato però inosservato l'incidente occorso alla Gregoraci: con un movimento dell'accappatoio ha esposto per una frazione di secondo parte del corpo nudo a favore della telecamera. La regia del GF Vip ha subito staccato l'immagine, ma è comunque rimasto quel frammento in cui la Gregoraci è rimasta scoperta. Niente a che vedere però con quanto capitato a Patrizia De Blanck, che si è ritrovata integralmente nuda durante la messa in onda di Pomeriggio 5, con Barbara d'Urso che stava "spiando" proprio in quel momento la diretta dalla casa del GF Vip.

GUARDA IL VIDEO SU TWITTER

"Sul divano, davanti a tutti". Gregoraci e Pretelli perdono la testa. Effusioni in diretta, esplode il GF Vip | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.