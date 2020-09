Grande Fratello Vip e la setta satanica: "Lei sapeva, vicende gravissime". Crolla tutto: coinvolta l'ex agente di Pamela Prati

Francesco Fredella 23 settembre 2020 a

Adesso si parla addirittura di una setta. La terribile rivelazione di alcuni vipponi, che chiacchierano nella casa del Grande Fratello Vip. All’ombra delle telecamere, sta facendo tremare tutti dando un tocco horror al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Le prime spifferate su questa setta - che sarebbe esistita anni fa -sono di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. A fare da eco ci pensa Amedeo Venza (ex di Uomini e donne), che tira in ballo Pamela Perricciolo. - ossia l’ex agente della Prati finita nel vortice mediatico per la faccenda del matrimonio mai esistito con Mark Caltagirone. Lei, secondo Venza, era a conoscenza di questa setta.

“Ancora dubbi?”. Adua, chi sono il "produttore suicida" e "Lucifero" dell'agenzia "setta": spunta questa foto, scandalo al GF Vip | Guarda



“In riferimento alla rivelazione fatta da Adua la scorsa notte nella casa del Grande Fratello Vip volevo dirvi che purtroppo è tutto vero e si tratta di un argomento delicatissimo. La setta satanica è una cosa seria ragazzi e spero che si vada fino in fondo di questa storia perché io ero al corrente di molte cose che Adua non ha ancora detto come ad esempio il fatto che all’interno di questa setta c’era gente che è finita in ospedale o addirittura ha tentato il suicidio. Tante di queste storie assurde le ho sapute tempo fa da Donna Pamela”, racconta sui social Amedeo.

