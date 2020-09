Reazione a Catena, Marco Liorni sbalordito: "In un solo secondo", la risposta impossibile de "I tre alla seconda"

23 settembre 2020 a

I Tre alla Seconda sono i campionissimi di Reazione a catena, il gioco condotto su RaiUno da Marco Liorni. La puntata di mercoledì 23 settembre si è chiusa senza la vittoria finale, con i fratelli Bartoloni che non sono riusciti a indovinare la parola giusta e forse si sono pentiti di non aver acquistato il terzo elemento. Una scelta che Liorni ha definito contagiosa e che non ha pagato, perché il “corrente” dato dai campioni non combaciava con il “comunicazione” che era la risposta da 3.438 euro in gettoni d’oro. Però i Tre alla Seconda hanno comunque dato prova della loro bravura durante il gioco dell’intesa: hanno battuto per 15 a 12 gli avversari, riuscendo tra l’altro a formulare la domanda dell’ultima risposta in un solo secondo. Una roba sbalorditiva, che infatti Liorni non ha mancato di sottolineare.

