Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si risveglia così: il gesto che sconvolge, un legittimo sospetto

25 settembre 2020 a

Robe da matti al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Robe da matti firmate Maria Teresa Ruta, che è stata da poco esclusa dalla prova di ballo con cui si stanno cimentando alcuni inquilini della casa. Le immagini sono quelle di oggi, venerdì 25 settembre. Immagini che risalgono al primo mattino, quando insomma tutti gli inquilini si stanno svegliando. E che c'è di strano? La Ruta si risveglia assolutamente tarantolata, scatenata, roba più semplice da vedere nel cuore della notte. Ancora in pigiama, ecco che schizza fuori dal letto e comincia a ballare come un'ossessa, prima in camera e dunque in cucina. Gli utenti, su Twitter, si interrogano: "Ma cosa prende al mattino?". Forse, però, si tratta solo di una sorta di "vendetta" per l'esclusione dalla prova di ballo.

