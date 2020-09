Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli massacra Elisabetta Gregoraci: "Insopportabile, il piagnisteo della sacrificata per un milionario"

25 settembre 2020 a

Nel bene o nel male, si parla sempre di Elisabetta Gregoraci, tra le protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La showgirl ha anche parlato dalla casa del suo rapporto con Flavio Briatore, descrivendosi come una moglie che ha sacrificato carriera e vita per il marito. Frasi che francamente hanno lasciato un poco interdetti. E per certo, tra gli interdetti c'è Selvaggia Lucarelli, che in un commento pubblicato su Tpi.it ha picchiato duro contro la Gregoraci: "Dichiarazioni francamente insopportabili che catapultano le donne indietro di qualche era geologica. E che vengono pronunciate con quel tono da piagnisteo ma con la fierezza nello sguardo di chi si è immolata per una nobile causa", scrive Selvaggia.

Insomma, lamentele per una vita agiata che, in effetti, potrebbero lasciare il tempo che trovano. Tanto che la Lucarelli aggiunge: "L’avranno incappucciata, ai tempi, mentre passeggiava sul corso di Soverato e si sarà ritrovata a Montecarlo stordita e con una fede al dito, senza sapere come fossa arrivata fin lì". Ma l'intemerata non è certo finita. Riferendosi alle motivazioni snocciolate dalla Gregoraci e che la avrebbero portata a prendere parte al Gf Vip, Selvaggia rimarca: "Ripartire da sé come? Raccontando a telecamere accese della sua storia con Briatore e del suo sacrificarsi stando con un milionario? Più che un ripartire da sé sembra un ritornare lì per far parlare di sé", conclude la Lucarelli con un'ultima cannonata.

