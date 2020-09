Grande Fratello Vip, Vittorio Sgarbi su Franceska Pepe: "Dietro quel quadro a Sanremo...", più di un bacio?

Francesco Fredella 28 settembre 2020 a

Il bacio c’è stato. Ma non si sa se tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe ci sia stato altro. Lui al Live-Non è la d’Urso conferma il gossip emerso al Grande Fratello Vip e dice: “Dettagli”. Come dire: un incontro ravvicinato e basta. Insomma, un vero colpo di fulmine che secondo Sgarbi sarebbe durato solo 7 ore. “Dietro al quadro siamo rimasti per 18 minuti”, precisa Sbarbi. “Ero a Sanremo per inaugurare una mostra, l’ho conosciuta lì. Siamo stati insieme quella sera”. Uno Sgarbi puntualissimo, che ricorda tutto per filo e per segno. Il loro flirt passeggero adesso sta infiammando il gossip: la concorrente del Gf vip - subito dopo quella famosa serata - avrebbe chiesto al critico d’arte di far cancellare la notizia dai siti (cosa non avvenuta). “Ora ne ha tratto giovamento perché se ne parla”, puntualizza Vittorio.

