Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini interrompe i concorrenti in diretta: "Branco unito a fare del bullismo contro Franceska Pepe"

Francesco Fredella 29 settembre 2020 a

Tutti contro tutti al Grande Fratello Vip quando si parla di Franceska Pepe. Amata e odiata, lei resta al centro dell’attenzione e soprattutto dei litigi. Alfonso Signorini se la prende però con gli altri concorrenti: "A volte mi sembrate un branco unito a fare del bullismo contro di lei", una critica che tutti hanno respinto con convinzione. Ma Fulvio Abbate difende la Pepe: “E’ un pezzo unico, certo a volte esagera, ma se non ci fosse lei...”. Anche Antonella Elia si schiera dalla sua parte: “Quando ti vedo prenderti addosso la rabbia dei tuoi inquilini mi rivedo in te. E’ imperturbabile. Le date addosso come martelli”.

Poi la Pepe è stata al centro di furibondi litigi senza precedenti con Stefania Orlando e Dayane Mello. Sono praticamente volati gli stracci. Una furia irrefrenabile di alcuni concorrenti nei confronti di Franceska, ma parlare di bullismo è decisamente troppo. Successivamente ha preso la parola Stefania Orlando, che ha rivelato: “Tutti noi abbiamo cercato di venirle incontro… il problema è che dopo 5 minuti rifà le stesse cose come se si fosse scordata tutto ciò che le è stato detto in precedenza". Una cosa è certa: i litigi con la Pepe protagonista sono appena iniziati.

