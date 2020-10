Grande Fratello Vip, spogliarello in giardino di Dayane Mello: Francesco Oppini nei guai, proprio ieri la Parietti...

01 ottobre 2020 a

Dopo oltre due settimane al Grande Fratello Vip emergono le prime tensioni sessuali. Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, dà l’impressione di far fatica a resistere a Dayane Mello: i due si sono avvicinati molto negli ultimi giorni, al punto che sarebbe legittimo parlare di un flirt se non fosse che Oppini ha una fidanzata di nome Cristina che lo aspetta fuori dalla casa (e sulla quale ieri proprio la Parietti si era espressa in termini entusiastici sui social). Ma Francesco si è aperto molto con la modella brasiliana: sembra esserci un’attrazione mentale, oltre che fisica. Stasera il GF Vip ha dato l’occasione ai concorrenti di sfogarsi e di divertirsi a suon di musica e balli in giardino: ed è proprio qui che Dayane prima è saltata letteralmente addosso ad Oppini e poi ha fatto il gesto di spogliarsi davanti a lui. Gli altri concorrenti l’hanno fermata in tempo, prima che uscisse il décolleté davanti alle telecamere.

