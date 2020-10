Oggi è un altro giorno, Serena Bortone protagonista di un fuorionda imbarazzante: "Non la voglio, non mi serve!"

02 ottobre 2020 a

Un piccolo fuori onda per Serena Bortone, al timone della trasmissione "Oggi è un altro giorno", in onda su Ra1. Subito dopo la fine del Tg1, infatti, si è sentito dire dalla conduttrice: "Non la voglio, non mi serve!". Poi, però, la Bortone è andata avanti, annunciando di essere in diretta ed elencando gli ospiti della puntata: Yari Carrisi con la fidanzata Thea in collegamento dalla Puglia e poi in studio Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, per parlare di costume, televisione e società. La domanda ora è: a cosa si riferiva la Bortone nel fuori onda? Secondo alcuni alla cartellina da conduttrice. C'è poi un altro episodio da segnalare. Prima di sedersi, Serena Bortone ha fatto una battuta sul suo camminare all’indietro: “Come sanno fare i veri conduttori”.

