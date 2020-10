Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco sbugiardata: "Anche a me aveva detto che era gay", scoop di Signorini in diretta

03 ottobre 2020 a

“Voto Adua Del Vesco perché lo aveva detto anche a me che Massimiliano Morra è gay”. Tommaso Zorzi sgancia la bomba al Grande Fratello Vip e fa crollare le bugie dell’attrice che aveva provato a giustificarsi in tutti i modi dinanzi al video in cui ha bisbigliato “è gay” all’orecchio di Dayane Mello. “Stratega” è la parola che ha sostenuto di aver pronunciato e per un attimo sembrava averla pure scampata, dato che gli è stato retto il gioco e Alfonso Signorini aveva deciso di lasciare che i diretti interessati risolvessero la questione da soli. Poi però Tommaso Zorzi ha fatto irruzione nel confessionale e ha nominato Adua, dando la motivazione che ha sconvolto il GF Vip: “Me lo ha detto quando eravamo in albergo”. L’affare si ingrossa.

"È gay. Il fidanzamento? Una copertura". Adua bisbiglia ma si sente tutto: pazzesca bomba sul vip. E adesso?

