Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta e l'incontro strappalacrime: "Il mio unico rammarico"

Francesco Fredella 03 ottobre 2020 a

a

a

Emozionatevi. Il video dell’incontro al Grande Fratello Vip tra Andrea Zelletta e sua madre è un momento di televisione da incorniciare. Amore allo stato puro. “Vita mia...”, dice la madre di Andrea appena vede suo figlio. Il super modello piange perché ha i sensi di colpa. “Mia madre fa le pulizia nelle case degli altri, non sono riuscito a farla smettere di lavorare a 50 anni. E’ il mio rammarico. Vorrei avere successo per non farla più lavorare”, dice davanti alle telecamere. E Signorini è profondamente toccato dal questo momento. Che commuove tutti. Andrea, finalmente, trova il coraggio di urlare una frase unica: “Mamma ti amo”. Nella casa è il festival delle emozioni: tutti non trattengono le lacrime. La madre di Andrea dice con un sorriso inconfondibile. “Devi stare tranquillo. Sorridi. Stiamo tutti bene. E’ il tuo momento, devi sorridere”, dice la bellissima madre di Zelletta. Che piange. Si dispera, ma solo per amore. E Signorini chiosa: “Questo momento rappresenta il sorriso di tutte le mamme che non sono mai stanche e che vivono per i loro figli”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.