Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: "Morra gay? Stiamo zitte". La riunione con le complici: "Speriamo di essere protette"

03 ottobre 2020 a

a

a

La notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip è agitata come non mai. Adua Del Vesco sembrerebbe aver fatto una gran brutta figura: davanti ad Alfonso Signorini ha provato a giustificare il video in cui pare che abbia detto all’orecchio di Dayane Mello che Massimiliano Morra è gay. Il conduttore del reality di Canale 5 le ha concesso il beneficio del dubbio, ma subito dopo Tommaso Zorzi in confessionale ha sganciato la bomba: “Nomino Adua perché anche a me aveva detto che Massimiliano è gay, lo ha fatto quando eravamo in albergo”. Al termine della puntata, Matilde Brandi - una delle “complici” di Adua - ha informato la diretta interessata che Zorzi ha parlato: “Stiamo zitte, è una cosa molto delicata. Speriamo di essere protette, dobbiamo capire cosa dire”. I social sono andati in ebollizione e hanno riportato anche la reazione della Del Vesco a questa notizia: “Voglio andare via, non ce la faccio più. Non ci posso credere che ho fatto una cosa simile”.

“Anche a me lo aveva detto”. Massimiliano Morra gay? Un concorrente rovina Adua Del Vesco: Signorini, scoop clamoroso in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.