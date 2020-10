Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci-Pretelli e il sesso? Bisbigliano, ma è inutile: fuori una pesantissima verità

03 ottobre 2020 a

Continua l'epopea "Gregorelli" al Grande Fratello Vip, la love story de facto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Piccola premessa, per capire il video che vedete qui sotto. In piscina, prima della diretta su Canale 5 di venerdì 2 ottobre, l'ex di Flavio Briatore aveva sussurrato qualcosa all'orecchio di lui. Dunque, Pierpaolo aveva detto a Matilde Brandi che Elisabetta gli aveva detto che voleva fare l'amore con lui. Parole che Alfonso Signorini ha mostrato durante la diretta, suscitando la rabbia della Gregoraci contro Pretelli. Tanto che lui si è scusato, come si è scusata lei con lui a fine puntata. Dunque, è sorto il sospetto: considerate le frizioni in corso con Briatore, Pretelli si era immolato da vero cavaliere prendendosi tutta la colpa e di fatto "fingendo" di aver mentito con la Brandi? Bene, questo video sembra dare una soluzione al giallo: Pretelli avrebbe effettivamente mentito parlando con la Brandi. Infatti nelle immagini prova ad abbracciare la Gregoraci, la quale si lamenta: "Mi abbracci? Poi mi fa...". E ancora: "Si però. Un abbraccino devi darmi. Basta che non racconti cazz*** su di me agli altri". Insomma, in piscina soltanto "cazz***"?

Sesso Gregoraci-Pretelli, il video che svela tutto: "Mi abbracci?". Bisbigliano, ma è inutile: fuori una pesantissima verità

