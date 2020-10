Tu si que vales, rissa tra i giudici Teo Mammucari e Rudy Zerbi: “Dieci secondi per sparare questa ca**ta”

04 ottobre 2020 a

Non sarebbe Tu si que vales - lo show di Maria De Filippi su Canale 5 - senza i soliti siparietti-scontro tra Teo Mammuraci e Rudy Zerbi. Stavolta tutto è partito da un’esibizione canora di un allenatore cinofilo alle prese con un pezzo di Fabri Fibra. Durante la prova Mammucari ha fatto una battuta con Zerbi: “Sarebbe stato meglio se avesse cantato il cane”. Poi però al momento del giudizio ha rigirato la frittata e ha accusato Rudy di aver fatto una “battuta fuori luogo”. La De Filippi allora ha mandato in onda il replay, che ha smascherato Teo. Ma non è finita qui: subito dopo è arrivata l’esibizione di un talento dell’arte circense che ha colpito tutti i giudici tranne Zerbi. Il quale è stato criticato apertamente da Mammucari: “Ci hai messo dieci secondi per sparare questa ca**ta”. Normale amministrazione, anche questo fa parte del successo di Tu si que vales.

