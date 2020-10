Grande Fratello Vip, "giusto squalificarla": Patrizia De Blanck, la sentenza dell'ex concorrente

Francesco Fredella 05 ottobre 2020 a

Michele Cucuzza parla forte e chiaro sul caso che ha scosso il Grande Fratello Vip: “Se Patrizia De Blanck ha usato termini non adatti è giusto che sia squalificata. Anche se è una mia amica, ma le regole vanno rispettate”. “Gli autori fanno bene a bacchettare chi non usa termini poco consoni alla tv. Non si deride nessuno per i gusti sessuali”, puntualizza. Michele, che è stato uno dei concorrenti più amati del GF Vip, si sbottona un po’ parlando della puntata di stasera. E tuona: “Spero che esca Franceska. Non mi piace il suo modo di comportarsi”. Infatti, la Pepe - una delle concorrenti più chiacchierate della casa - potrebbe uscire al televoto. Ma per prossime ore sono fondamentali.

