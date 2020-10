Grande Fratello Vip, "Adua e Morra? D'accordo prima di entrare in casa": scoppia un altro caso su un ex collaboratore Ares

06 ottobre 2020 a

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I due avevano dato il via al presunto Ares Gate che è stato sgonfiato in tempo record dal diretto interessato, Alberto Tarallo, che dallo studio di Non è l’Arena di Massimo Giletti ha ribaltato completamente il caso: sono i due attori, che hanno finto una relazione per anni, che non la contano giusta. E infatti si vocifera che Adua e Massimiliano siano d’accordo da prima di entrare in casa, spinti da “qualcuno” che potrebbe essere un ex collaboratore di Ares. Ci sono però certe cose che i due non possono raccontare, come fatto intendere dalla Del Vesco che si è lasciata sfuggire un accenno ad una certa lettera che le impedirebbe di parlare. Fatto sta che ormai quello tra lei e Morra sembra un teatrino architettato a tavolino: altrimenti non si spiega perché nelle prime puntate i due hanno avuto scontri accesi per strascichi inventati di una relazione che non è mai esistita. Ieri è stato proprio Massimiliano ad uscire allo scoperto parlando di storia finta, ma non ha fatto altro che alimentare i sospetti sulla sincerità sua e di Adua: alcuni concorrenti (Zorzi-Orlando-Oppini) ha capito tutto e li ha definiti “la fiction nella fiction”.

