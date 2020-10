Grande Fratello Vip, mano sul pube e gesto osceno alle spalle di Barbara d'Urso: ripreso tutto in diretta

06 ottobre 2020 a

“Ma cosa fanno al Grande Fratello Vip?”. Sui social è scoppiata grande ilarità per il siparietto inconsapevole che Francesco Oppini ha allestito per Barbara d’Urso. Quest’ultima era in onda come al solito con Pomeriggio 5 e si era appena connessa con la casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per mostrare qualche immagine in diretta mentre si parlava del caso del giorno. Ovvero quello relativo ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno confermato di non essere mai stati davvero insieme: la loro storia era tutta una montatura, come lo era stata quella tra l’attrice e Gabriel Garko. Un momento che doveva essere serio è stato “rovinato” da Oppini che, proprio in quel momento, stava giocando in doccia: mano sul pube a far finta di fare pipì, con gli schizzi d’acqua che piovono addosso ad un altro concorrente, proprio alle spalle della d’Urso. Che dire, momenti di alta televisione trash.

