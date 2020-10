Otto e Mezzo, Riccardo Molinari (Lega) replica alle critiche di Marco Travaglio: "Ditemi dove devo firmare..."

07 ottobre 2020 a

"Se perdere consenso significa essere accreditati nei sondaggi come primo partito e alle regionali guadagnare una regione in più, ditemi dove devo firmare". Questa la replica di Riccardo Molinari della Lega, alle critiche per il calo dei consensi del Carroccio fatte da Marco Travaglio durante la puntata di Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber,

Il presidente dei deputati della Lega ha poi parlato delle ultime amministrative, rivendicando il ruolo del Carroccio: Sarò fatta una analisi dei risultati della Laga, ma anche Fratelli d'Italia che doveva sfondare al centrosud è sempre rimasto dietro alla Lega. Lo sfondamento della destra, all'interno del centrodestra non c'è stato, La Lega rimane il primo partito

