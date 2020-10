Donald Trump negazionista? Dagospia contro Claudio Pagliara: "Perché con Bruno Vepsa è stato zitto?"

08 ottobre 2020 a

Donald Trump è un negazionista o no? Claudio Pagliara, corrispondente di Rai 1 da New York, sembra avere le idee confuse al riguardo. L'attacco arriva da Dagospia, che scrive: "Come mai martedì sera Claudio Pagliara non ha battuto ciglio quando Bruno Vespa ha definito Trump un 'negazionista'?". La domanda è lecita, visto che qualche giorno prima dell'ospitata a Porta a Porta, in collegamento con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Pagliara aveva risposto in maniera piccata a Dago, Roberto D’Agostino, perché aveva accusato il presidente Usa di negazionismo. Dunque sia Vespa che Dago hanno esposto la stessa tesi, ma Pagliara ha avuto due reazioni molto diverse. Nel primo caso "era tutto sorrisetti", come scrive Dagospia; nel secondo, invece, ha avuto una reazione piuttosto scomposta. La risposta stizzita che il corrispondente Rai aveva dato a D'Agostino fu: "Scusate, ma da corrispondente ho seguito bene come ha gestito la pandemia Trump. Definirlo negazionista è assolutamente sbagliato, irrispettoso e irriguardoso nei confronti di un presidente che ha chiuso per un mese e mezzo il Paese. Non ha mai negato l’esistenza del virus, questi termini non sono appropriati”. "L’attacco era stato molto notato a Viale Mazzini, forse qualcuno gli ha fatto presente che l'aria in Rai è cambiata da quando è stato mandato in America in virtù della fede trumpiana…", conclude Dagospia.

