GF Vip, televoto insabbiato: "Due pa*** così, tutta Italia lo sta chiedendo", Franceska Pepe e il boomerang negli ascolti

“Ma senza Franceska Pepe dove vanno? Questo è il risultato”. Lo staff della modella gode dinanzi al crollo degli ascolti del Grande Fratello Vip, che viene asfaltato da Tale e Quale Show di Carlo Conti e perde mezzo milione di spettatori (e 4 punti di share) rispetto alla scorsa puntata di lunedì. I numeri parlano di 2 milioni e 754mila seguaci (16,5% di share) per l’ottava puntata del reality di Canale 5: un crollo dovuto dal fatto che Alfonso Signorini e gli autori abbiano deciso di glissare sul caso del televoto falsato dagli spagnoli e di puntare tutta l’attenzione sulla scadente telenovela di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra (che tra intanto continuano a ricevere preferenze massicce dalla Spagna). Franceska Pepe è attesa al Live di Barbara d’Urso nella serata di domenica, ma intanto su Instagram ha rotto il silenzio sul televoto: “Ieri è stato vergognoso il fatto che si sia parlato di argomenti che ormai sono triti e ritriti, due palle così ci stanno facendo con le loro favole. Invece di chiarire il fatto che tutta Italia si sta domandando di quel televoto… io non sto accusando nessuno però credo che dei chiarimenti siano doverosi anche per tutte le persone che hanno votato usando sms. Quindi io lancio questo hashtag #ridateciFranceska”.

