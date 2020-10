Myriam Catania al GF Vip: "Sono il loro burattino", rivelazione-choc sul confessionale che imbarazza Signorini e gli autori

10 ottobre 2020 a

Myriam Catania scuote il Grande Fratello Vip con una confessione sugli autori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Conversando con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, l’attrice e doppiatrice italiana ha rivelato cos’è successo di recente in confessionale: “Io ho detto loro di sentirmi un burattino. E la risposta è stata ‘tu sei un burattino nelle nostre mani’”. “Cioè loro ti hanno davvero detto così?”, ha incalzato la Orlando che ha ricevuto la conferma da parte di Myriam. La quale poi ha voluto dare un consiglio a Zorzi, sconfortato dalla noia dell’ultima puntata, incentrata principalmente sulla finta storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra dopo che anche la possibile relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è naufragata sul nascere. “Secondo me devi far vedere chi sei davvero”, ha suggerito Myriam, che però non è riuscita a convincere Tommaso: “Non posso adagiarmi su queste dinamiche… talvolta diventa troppo pesante”.

