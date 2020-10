Grande Fratello Vip, Patrizia De Blank gela lo studio: "Quelli che mi sono sc***a me li ricordo tutti”

Francesco Fredella 13 ottobre 2020 a

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Ma a Patrizia De Blank non viene in mente quella vecchia fiamma che rivede al Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5. “Quelli che mi sono sc****a me li ricordo tutti”, dice facendo divertire il pubblico. Poi spunta un uomo. Misterioso “E’ un cesso”, dice la contessa. Lui in silenzio.

Pare che abbia avuto in passato una storia con la contessa. Che continua a non ricordare. “So passati 30 anni. Te ricordi? So Avaro, er falegname”, urla l’uomo. Silenzio assoluto. “Chi?”, dice la contessa. “Non so chi sei”. E lui: “Mi chiamavi tutti i giorni”. De Blanck senza fiato. Alfonso Signorini ride allo sfinimento.

