GF Vip, Stefania Orlando: "Ne ho preso uno", il farmaco che manda nel panico la regia (che censura tutto)

13 ottobre 2020

“Io ho preso uno Xanax”. La confessione di Stefania Orlando a pochi minuti dalla diretta su Canale 5 del Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini - ha costretto la regia ad un taglio repentino. Sarà forse perché si parlava di uno psicofarmaco assunto all’interno della casa e per il quale è necessaria la prescrizione medica? Tra l’altro è specifico per stati d’ansia e attacchi di panico: forse è un po’ eccessivo assumerlo per una puntata del GF Vip. Agli spettatori più attenti non è comunque sfuggito l’episodio, nonostante il taglio della regia: all’inizio Tommaso Zorzi ha pensato che si trattasse di uno scherzo, ma la Orlando ha insistito e gli ha fatto capire che era tutto vero. Tra l’altro Stefania è poi stata salvata dall’eliminazione, risultando la più votata al televoto a discapito di Myriam Catania, che ha così dovuto abbandonare immediatamente la casa.

