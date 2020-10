Uomini e Donne, "ci hai provato con lui": prego? Accusa terrificante della Cipollari a Gemma Galgani

13 ottobre 2020 a

Se fosse vero sarebbe un terremoto. Una notizia choc. Tina Cipollari si scontra con Gemma Galgani, ovviamente a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Arrivano alle parole grosse e sostiene che la Galgani abbia tentato più volte un approccio con Kiko Nalli (ex marito della Cipollari). “Ti sei permessa di andare a scrivere e a commentare i post del mio ex marito. Quindi ci hai provato con il mio ex marito. Non te lo ricordi? L’hai fatto. Sei sempre una bella persona, ti stimo da tanto. Risale all’estate scorsa e tu hai commentato. Ho deciso di non dire niente, ma se lei mi accusa di essere andata a cena con i suoi ex, io svelo questa cosa”, dice Tina. Intanto Gemma nega. Non ricorda questo particolare. Cosa accadrà adesso? Si attende uno scontro di fuoco. Kikò, intanto, resta in silenzio ed è super concentrato sul progetto del BambooKi (che sta spopolando ovunque).

