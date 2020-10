Storie Italiane, Valeria Marini sul Salone Margherite: "Voglio che non chiuda"

Francesco Fredella 14 ottobre 2020 a

a

a

Ora parla la Presidente, scomodando il suo spettacolo in onda al Salone Margherita fino a prima del Covid. Per Valeria Marini quel teatro nel centro di Roma è la sua seconda casa. E ora che la Banca d’Italia vuole venderlo, dopo aver chiuso il contratto con la compagnia teatrale che lo gestiva da anni, la “stella bionda della tv” scende in campo. “Voglio che non chiuda”, dice la Marini a Storie italiane (il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai1). Sembra da indiscrezioni che Valeria voglia scendere in campo in prima persona per salvare il teatro romano. E dalla Daniele sgancia la prima bomba.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.