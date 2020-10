Flavio Insinna a L'Eredità, la battuta al campione Carlo: "Tu non lo sei di sicuro", secondi di raggelante silenzio

16 ottobre 2020 a

"Voleva essere un complimento". Flavio Insinna fa una battuta a L'Eredità, il campione in carica Carlo resta interdetto e il conduttore del quiz preserale di Raiuno è costretto a spiegarsi. Siamo alla Ghigliottina, il momento più atteso del programma. Sul tavolo "virtuale" ci sono i 5 indizi per indovinare la parola chiave, "prezzo", "aprile", "conservare", "fondo" e "scarica". Il campione, per portarsi a casa il montepremi di 27.500 euro butta lì poco convinto una risposta, "primo". Sbagliato; la chiave giusta era barile. E Insinna, come da tradizione, inizia a spiegare i collegamenti. Arrivati a scarica, azzarda rivolgendosi a carlo: "Sono sicuro che tu non lo farai mai…". Qualche secondo di raggelante silenzio, quindi Insinna precipitosamente precisa: "Scarica barile, tu non lo sei di sicuro. E' un complimento questo". Sempre meglio saperlo.

