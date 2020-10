Stasera Italia, Cesara Buonamici: "Forse non ci fidiamo dello Stato per nostra costituzione genetica"

16 ottobre 2020 a

Non ci fidiamo dello Stato? "Forse non ci fidiamo per nostra costituzione genetica". Ha risposto così il volto del Tg5 Cesara Buonamici alla domanda della conduttrice Barbara Palombelli a Stasera Italia, in onda su Rete 4. Secondo la giornalista, purtroppo c'è sempre qualcosa su cui fare polemica, anche in questo periodo di emergenza così difficile per il Paese e i suoi cittadini. "A parte la pandemia, dopo ogni elezione è immediatamente ricominciata sempre una campagna elettorale - ha continuato la Buonamici - La nostra vis polemica è fortissima, ma in una situazione come questa vorrei tanto che l'Italia si unisse".

